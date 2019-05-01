شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني «المنيب- شبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، عودة الحركة بالخط الثاني بعد تعطل حركة المترو، منذ قليل، بسبب عطل فني في منظومة الإشارات ما بين جامعة القاهرة والبحوث.

وقال «عبدالهادي»، إن فرق الطوارئ تدخلت على الفور لإصلاح العطل.

وأوضح المتحدث باسم المترو، أنه تم تشعيل حركة المترو أثناء العطل بشكل طبيعي ما بين محطات المنيب إلى جامعة القاهرة في الاتجاهين، وما بين جامعة القاهرة إلى السادات في اتجاه واحد وما بين شبرا الخيمة إلى السادات في الاتجاهين .