شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهما ابتلع «صفارة».. فريق طبي ينقذ طفلين في «بنها الجامعي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي في مستشفى بنها الجامعي، بقيادة الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير، عمليتين جراحيتين ناجحتين لانتشال «صفارة» و«قشرة لب» من جسمي طفلين باستخدام منظار نادر.

قال «الجزار» إن الحالة الأولى لطفل، 7 سنوات، ابتلع «صفارة»، والثانية لطفل، عامين، علقت «قشرة لب» في قصبته الهوائية، متوجهًا بالشكر إلى الطاقم الطبي وهم: محمود عبد العظيم وهبة أبو الخير ومنى صبحي وغادة محمد.

عملية جراحية لطفلين في مستشفى بنها الجامعي

فريق طبي ينقذ طفلين في «بنها الجامعي»