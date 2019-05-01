شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المترو في اتجاه «المنيب - شبرا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توقفت حركة الخط الثاني لمترو الأنفاق في اتجاه «المنيب - شبرا»، صباح الأربعاء، بسبب عطل أحد القطارات. وجرى إخلاء الركاب من القطار، تمهيدًا لعودته إلى محطة انطلاقه «المنيب» على عكس اتجاهه. توقف حركة القطارات في الخط الثاني للمترو توقف حركة القطارات في الخط الثاني للمترو

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