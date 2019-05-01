وزير الأوقاف: لقاء شهري مع الأئمة والواعظات والعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد لقاء مع الأئمة والواعظات وآخر مع العاملين بالوزارة والهيئة، مرة شهريًا على الأقل.

وقال جمعة، في بيان، الأربعاء، إن اللقاءات تشمل جميع الفئات والدرجات، تارة مع الحاصلين على الدكتوراه وأخرى مع الحاصلين على الماجستير، وثالثة مع درجة كبير ورابعة مع الدرجة الأولى، وأخرى مع الشئون القانونية أو المالية أو الهندسية.

Advertisements

وأشار إلى أن اللقاء الأول اليوم، مع الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب .

ولفت إلى أن ذلك يأتي في سبيل تحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر والتعرف عن قرب على واقع العمل والعاملين بالأوقاف من جهة، وتوصيل فلسفة الوزارة الإدارية من جهة أخرى.

​