خريطة برامجية كاملة ومتميزة.. كيف يحتفل "ماسبيرو" بعيد العمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام بعيد العمال، اليوم الأربعاء، عبر تقديم خريطة برامجية متميزة تستعرض الإنجازات غير المسبوقة للعامل المصري ومشاركته في بناء مصر الجديدة، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة لدعم وتطوير الأيدي العاملة المصرية حتى تواكب التكنولوجيا الحديثة.

خطة الاحتفال

تسعى الإذاعة المصرية بشبكاتها المختلفة للاحتفال بعيد العمال على جميع الشبكات الإذاعية بشكل متميز هذا العام، وتركز على أهمية العمل وحقوق العمال، وإلقاء الضوء على نماذج وصور من العمال الموجودين في كل الأماكن وعن أهمية العمل ودعوة كل الأديان السماوية للعمل وضرورة تحسين الخدمات والإنتاج والاستثمار.

وسيتم أيضًا التركيز على أهمية العمل لتجويده وإتقانه، وتركز أيضًا على عدة محاور منها: التعريف بالخلفية التاريخية للمناسبة وإبراز قيمة وضرورة العمل كعصب للإنتاج والعمود الفقري للاقتصاد المصري، كذلك تقديم الرؤى والأفكار للنهوض بالإنتاج والاقتصاد المصري في المجالات كافة وتقديم النماذج الرائدة والعمال المثاليين والرموز المصرية من مواقع الإنتاج والخدمات المختلفة.

شبكة القرآن الكريم

تحتفل شبكة القرآن الكريم بعيد العمال بفترة مفتوحة علي الهواء مباشرة بعنوان "قيمة العمل وأهميته في الإسلام"، وفقرات ربط على الهواء مباشرة عن اتقان العمل، كتابات إسلامية، ومجلة الأسرة، بالإضافة إلى تطويع البرامج لتغطية المناسبة.

صوت العرب

بينما تحتفل شبكة صوت العرب عبر إذاعة فقرات مفتوحة وأغاني خلال اليوم عن العمل والعمال، وتطوع عدد من البرامج مثل: يومك سعيد، صورة، حدث في مثل هذا اليوم، صباح الخير ع الأيد الشغالة، أنا في انتظارك، كلام في الفن، بالعربي.

البرنامج العام

وتحتفل شبكة البرنامج العام بهذه المناسبة عبر إذاعة الفترات الحوارية طوال اليوم عن المناسبة، وسيتم إذاعة مقاطع من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عيد العمال، وتطوع الشبكة عددًا من برامجها لتغطية المناسبة ومنها: حديث الصباح، تحيا مصر، علي ضفاف النيل، من القاهرة ، مساء الخير يا مصر ، حديث التراث، رأي الدين، المجلة الإسلامية.

فقرات "إذاعة الكبار"

الفترة الأولى: "الأيد شغالة.. ستات رجالة"، و"الفترة الثانية سنابل الخير"، و"الفترة الثالثة الهمة يارجال"، وتطويع الأغاني على مدار اليوم بما يتماشى مع المناسبة.

وتطوع شبكة الشرق الأوسط برامجها للحديث عن عيد العمال وقيمة العمل ومنها: "بريك، صباحو شغل، وأحلى دنيا، وأيد واحد، على شغلك، وكلام على الشاشة، وابني مصر".

وتحتفل الشبكة الثقافية بجميع برامجها الثقافي والأوروبي بالمناسبة عبر الفترات المفتوحة للحديث عن أهم الإنجازات في المشروعات العامة التي تمت خلال الفترة الماضية وماهو قد اوشك علي الانتهاء قريبًا، ودور عمال مصر عبر التاريخ في دعم خطط ومشاريع التنمية وكذلك دور النقابات العمالية في دعم الدولة المصرية".

وتقدم شبكة الإذاعات الإقليمية بجميع محطاتها العاملة برامج وفقرات مطوعة تتناول المناسبة وقيمة العمل والعمال ولقاءات من مواقع العمل في المشروعات الكبري في المحافظات المختلفة مع العمال، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة وإبراز قيمة الإخلاص في العمل ومردوده علي الفرد والدولة.

وأعد قطاع التليفزيون عبر شبكة قنواته في محافظات مصر تغطية خاصة ومميزة وتعتمد الخطة على عدد من القنوات ومنها:

قناة القاهرة

يخصص برنامج صباح القاهرة، تغطية خاصة عن الاحتفال بعيد العمال وقيمة العمل، يعقبه برنامج روضة الرحمن حلقة خاصة عن قيمة العمل في الإسلام، و برنامج بيتي جنتي عن المرأة، ويقدم برنامج العاصمة و الناس حلقة عن عيد العمال و تاريخه والحقوق التي وفرتها الدولة للعمال، كما تقدم القناة عدد من الاغاني الخاصة بالمناسبة علي مدار اليوم.

قناة القنال

Advertisements

تعتمد التغطية الاعلامية لقناة القنال على تطويع بعض برامجها لتغطية هذه الاحتفالية مثل: برنامج (صباح المحروسة، أكلة هنية، حكايات الغريب، مزيدا من التفاصيل، القنال اليوم). هذا بالإضافة للإذاعة الاغاني الوطنية و الاغاني الخاصة بعيد العمال علي مدار اليوم ،وفي السهرة اذاعة الفيلم العربي ( استقالة عالمة ذرة).

تليفزيون إسكندرية

يقوم تليفزيون الإسكندرية بالمشاركة في الاحتفال بعيد العمال عبر بعض البرامج منها : برنامج صباح الاسكندرية في حلقة خصصت بالاهتمام بالصحة المهنية و تأثيرها علي العمل، برنامج بكرة احلي عن عيد العمال و دور المرأة في المجتمع، برنامج عيشها أحلى عن دور النقابات العمالية و مكتسبات العمال، وعرض التنويهات الخاصة بعيد العمال و الاغاني الخاصة به علي مدار اليوم بالإضافة الي عدد من الأفلام التسجيلية من انتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة مثل: أفلام (الصوب الزراعية، مزارع غليون، حقل ظهر، شبكة الطرق).

قناة الدلتا

تحتفل القناة بعيد العمال بإقليم الدلتا عبر شاشتها بتطويع بعض برامجها منها: برنامج صباح الدلتا، النصف الحلو، دلتا مصر، وعرض الاغاني الخاصة بالمناسبة الي جانب عدد من الأغاني والأفلام التسجيلية ومنها: فيلم عن عيد العمال.

قناة الصعيد

يخصص برنامج "صباح الصعيد" حلقة هذا اليوم للحديث عن العمل ودور العامل في بناء المجتمع ،كما تم تطويع بقية برامج اليوم للاحتفال بهذه المناسبة منها برامج: ست الستات ، بره الصندوق ،صوت اهالينا ،نبض الشارع، برنامج "النهاردة"، ويعرض فترة مفتوحة عن الاحتفال بعيد العمال وعرض لأهم المشاريع القومية بالإقليم التي أقيمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قناة طيبة

تطوع القناة العديد من برامجها للاحتفال بهذه المناسبة منها برنامج صباح طيبة، وبرنامج حياتنا ،وبرنامج الأقصر بلدنا، وبرنامج يلا شباب، برنامج شارع الجنوب، كما تذيع القناة على مدار اليوم العديد من الأغاني التي تتناسب مع الاحتفال بعيد العمال.

قطاع التلفزيون

قناة مصر الأولى

تقدم القناة الأولى بالتليفزيون المصرى تغطية خاصة فى الاحتفال بعيد العمال تبدأ من خلال برنامج صباح الخير يا مصر وفقرات خاصة عن العمال المصريين وما يقدمونه من انجازات وأعمال رائعة من خلال بث مباشر ولقاءات مع عدد من العمال، وتطوع القناة برامجها لتتناسب مع الاحتفالية ومنها برنامج الست هانم، مصر النهاردة وفى السهرة نلتقى وباقة من الفقرات الترفيهية والأغانى.

القناة الثانية

تقدم القناة الثانية بالتليفزيون المصرى تغطية خاصة فى الاحتفال بعيد العمال من خلال برنامج مصر جميلة وتغطية للاحتفال بعيد العمال فى مصر، وبرنامج البداية، زينة وتقوم القناة بتطويع برامجها الرئيسية لتتناسب مع الاحتفالية.

القناة الفضائية المصرية

تقدم القناة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصرى تغطية خاصة في الاحتفال بعيد العمال من خلال برنامج صباح الخير يا مصر، وفقرات خاصة عن العمال ،وبرنامج حلوة يا بلدي، كما تطوع القناة جميع برامجها لتغطية الاحتفالات ،وتذيع القناة فيلم الأسطى حسن.

القنوات المتخصصة

تقدم قناة نايل لايف، تغطية خاصة والاحتفال بعيد العمال وإذاعة حلقة خاصة برنامج " نهارك سعيد"، كما ستعرض القناة الفيلم العربى، كما تطوع القناة برنامج "صفحة جديدة" ويعرض حلقة خاصة عن أهمية العمل وإتقانه.

كما تحتفل قناة نايل سينما، عبر تطويع القناة لبرامج ومنها: "أكشن.. ألو سينما".