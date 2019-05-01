لغير الفائزين.. كيف تسترد "مبالغ جدية الحجز" في الحج السياحي اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يبدأ المواطنون الذين لم يحالفهم الفوز في قرعة الحج السياحي لعام 2019 ميلاديا ـ 1440 هجرية، اليوم الأربعاء، في تسلم مقدمات جدية الحجز التي دفعوها في مراحل التقديم الأولى، من جميع فروع بنك مصر على مستوى محافظات الجمهورية.

وتبلغ قيمة جدية الحجز للمستوى السياحي خمس نجوم 20 ألف جنيه، و 15 ألف جنيه لمستوى أربع نجوم، و 10 آلاف جنيه للمستويين "الاقتصادي والبري".

ودعت غرفة شركات السياحة، غير الفائزين في القرعة، بتحصيل المبالغ وفقا للآتي:

- استرداد مبلغ جدية الحجز من أي فرع لـ"بنك مصر" حسب المحافظة.

ـ حضور المواطن بصفته الشخصية لاستلام المبلغ حسب المستوى الذي كان متقدم له.

ـ إحضار إيصالات الدفع والبطاقة الشخصية عند استلام المبلغ المالي.

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ـ لن يتم السماح بتدخل الوسطاء أو أي شركة سياحية خلال استلام المبلغ.

ـ استرداد المبلغ يستمر لمدة شهر بدء من أول مايو.

ويبلغ عدد المواطنين الذين لم يفوزوا في قرعة الحج السياحي هذا العام 112 ألف مواطن، وتبلغ قيمة جدية الحجز للمستوى السياحي خمس 20 ألف جنيه، و15 ألف جنيه لمستوى أربع نجوم، و10 آلاف جنيه للمستويين "الاقتصادي والبري".

وتبلغ قيمة البرامج هذا العام بدون تذاكر الطيران من 125 إلى 110 ألف جنيه للحج 5 نجوم، ومن 94 إلى 90 ألف جنيه حج سياحى 4 نجوم، ويبلغ المستوى الاقتصادي من 62 إلى 53 ألف جنيه، فيما يبلغ الحج البري من 63 إلى 55 ألف جنيه.

وبخصوص الفائزين في القرعة، كانت غرفة شركات السياحة، أعلنت يوم 6 أبريل الجاري، تسليم "شيكات" مقدم جدية الحجز للفائزين في قرعة الحج السياحي لعام 2019/1440هـ، إلى شركات السياحة التي تقدموا إليها، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالحجاج.

ويشهد العام الجاري لأول مرة، ميكنة العمل بالحج في كافة مراحلة بدءا من تسجيل الشركات ودفع مقدم الحجز للحجاج وربط موقع الغرفة مع وزارتي السياحة والداخلية والبنوك بحيث تم تسجيل السداد بموقع الغرفة بمجرد دفع مبالغ جدية الحجز في البنوك.

يذكر أن وزارة السياحة، أعلنت قرعة الحج السياحي لعام 2019، يوم 27 مارس الماضي، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج السياحي 148441 مواطن، وفاز 36 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للحج السياحي 2002 شركة منهم 312 شركة مستوى 5 نجوم بعدد تأشيرات 8900 تأشيرة، إلى جانب 96 شركة لمستوى 4 نجوم بعدد تأشيرات 3000 تأشيرة، وعدد 881 شركة للمستوى الاقتصادي بعدد تأشيرات 12 ألف تأشيرة ، بالإضافة إلى 713 شركة للمستوى البري بعدد تأشيرات 12 ألف تأشيرة.