منها "أرض الجولف".. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة 12 ساعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تعتزم شركة مياه الشرب، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، اليوم الأربعاء، لمدة 12 ساعة، ابتداءً من العاشرة صباحًا حتى الـ10 مساءً.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق تشمل: المنطقة العاشرة - أرض الجولف - الفرسان - المدفعية - شباب المهندسين - رامو - رابعة الاستثماري، وضعفها بالمنطقة السادسة؛ وذلك لتوصيل خط المياه الجديد قطر 1000 مم أسفل كوبري الجيش بالكيلو 4.5 طريق السويس.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبيرها سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.