واشنطن تطلب من مشغلي الخدمات الجوية الأمريكيين مغادرة فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من مشغلي الخدمات الجوية الأمريكيين ، مغادرة فنزويلا في غضون 48 ساعة.
ومنعت الإدارة شركات الطيران الأمريكية ومشغلي الطائرات التجارية من التحليق على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق المجال الجوي لفنزويلا حتى إشعار آخر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضافت أن ذلك يأتي بسبب عدم الاستقرار السياسي والتوترات المتزايدة في البلاد.
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