كسور في الجمجمة ووفاة في "بيارة صرف".. طلب إحاطة حول حوادث طلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطـلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الحوادث والإصابات المختلفة التي يتعرض لها لطلاب المدارس، والتي تكررت خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت النائبة، إلى تعرض طلاب المدارس لإصابات وحوادث متعددة مؤخرًا وصلت إلى الوفاة أو الشلل وغيرها، مما يتطلب دراسة الأمر وبحث أسبابه وإيجاد حل ذلك.

واستعرضت النائبة عددًا من الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة، منها: "سيف الدين محمد"، الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الفيصلية الإعدادية بالهرم، والذي فوجئ بسقوط "ديسك" من الطابق الرابع على رأسه، ليصاب بكسر بالجمجمة بالإضافة إلى اشتباه في شلل نصفى بالجانب الأيسر، وكذلك مصرع طالب بالصف الأول الابتدائى بمدرسة بنوفر الابتدائية بمحافظة الغربية، سقط داخل بلاعة مفتوحة في ركن داخل المدرسة مما أدى الى مصرعة في الحال.

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وتابعت: "شهدت مدرسة بنوفر الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، بعد مصرع تلميذ بالصف الأول الابتدائى يدعى محمد عمرو محمد البهنسى، إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى، خلف أحد مبانى المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، وتجمع أولياء الأمور وأسرة الطفل داخل المدرسة، وتم استدعاء الشرطة لإثبات الواقعة، حيث تبين من خلال الفحص وجود بيارة الصرف الصحى مفتوحة، ووضع غطائها بجواره، وتراكم القمامة بها، وأثناء لهو التلميذ الضحية بجوارها، اختل توازنه وسقط فيها ولقى مصرعه فى الحال.

كما أنه خلال مارس الماضي، أصيب طالب بالصف الثاني الإعدادي بطعنة غائرة في الظهر، إثر مشكلة طلابية داخل مدرسة الشهيد مصطفى بهجت للتعليم الأساسي، بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، لافتًةً إلى أن هناك حالات تحدث بشكل مستمر.

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