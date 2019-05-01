من "السخنة لمحور روض الفرج".. مصادر تكشف الانتهاء من محور مروري جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر عن الانتهاء من محور مروري جديد بشرق القاهرة، يسمح بالوصول إلى قلب القاهرة للقادم من المحاور الرئيسية "العين السخنة، السويس والإسماعيلية"، ويساعد في تقليل زمن الرحلة والوصول إلى شرق القاهرة للقادمين من مناطق الرحاب والتجمع الأول والهايكستيب.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال شهر ديسمبر الماضي بنقل جزء من أهالي منطقة "الهجانة"، غير المخططة، إلى منطقة أفضل وتعويضهم ماديًا من أجل توسيع محوري مروري بمدينة نصر.

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وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن المحور المروري الجديد مجاور لسوق السيارات بمدينة نصر، ويصل بطريق السويس، ويؤدي إلى انفراجة مرورية كبيرة بالمنطقة واستغرق تنفيذه 8 أشهر.

وأشارت المصادر، إلى أن أعمال التطوير والإنشاء للمحور المروري الجديد والذي سيتقاطع مع أعمال طريق السويس عند الكيلو 4.5، يمكن القادم من طريق العين السخنة أو السويس أو الإسماعيلية الصحرواي باستخدامه؛ للوصول إلى شارع الثورة بمصر الجديدة ومحور صلاح سالم المروري ليكتمل بذلك محور روض الفرج، ويتزامن ذلك مع رفع هيئة الطرق والكباري كفاءة طريق السويس في الوصلة ما بين الدائري الإقليمي والدائري.

وأوضحت المصادر، أن هيئة الطرق والكباري تطور الآن منطقة امتداد رمسيس لربطها بمحور روض الفرج.