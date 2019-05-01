أخبار مصر | "مجلس الوزراء" يهنئ عمال مصر بعيدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مجلس الوزراء" يهنئ عمال مصر بعيدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، التهنئة لعمال مصر بعيدهم.

وكان قد أعلن البنك المركزي تعطل العمل بالبنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد العمال على أن تستأنف المصارف عملها ابتداء من الخميس الموافق 2 مايو.

وسبق أن أعلن البنك المركزى تعطل العمل بالبنوك يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد تحرير سيناء ثم عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، ثم عطلتي عيد القيامة المجيد وشم النسيم يومي الأحد والإثنين الماضيين.