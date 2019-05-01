أخبار مصر | اليوم.. قطع المياه عن 8 مناطق بمحافظة القاهرة (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قطع المياه عن 8 مناطق بمحافظة القاهرة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقطع شركة مياه الشرب بالقاهرة، الخدمة لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً من اليوم نفسه، وذلك لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتوصيل خط المياه الجديد قطر 1000 ملم أسفل كوبرى الجيش بالكيلو 4.5 طريق السويس.

والمناطق التى ستشهد انقطاع هى: "المنطقة العاشرة، أرض الجولف، الفرسان، المدفعية، رامو، رابعة الاستثمارى، شباب المهندسين"، فيما تشهد المنطقة السادسة ضعف فى المياه.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بأماكن الانقطاع وحال طلبها يرجى الاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضى، مطالبة السكان والشركات بتدبير احتياجاتهم.