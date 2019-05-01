أخبار مصر | طقس اليوم 1 مايو ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس اليوم 1 مايو ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترتفع درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 38
شبين الكوم 21 38
طنطا 20 37
دمنهور 20 36
الإسكندرية 18 30
بلطيم 18 31
مطروح 17 26
السلوم 16 24
سيوة 20 36
بورسعيد 20 27
دمياط 20 28
الزقازيق 22 39
الاسماعيلية 18 39
السويس 20 37
العريش 19 31
رفح 19 32
رأس سدر 21 37
نخل 14 36
نويبع 24 36
طابا 20 35
كاترين 14 31
الطور 21 36
شرم الشيخ 25 36
الغردقة 21 38
مرسى علم 25 33
الفيوم 20 39
بنى سويف 20 39
المنيا 19 40
أسيوط 20 39
سوهاج 20 39
قنا 20 40
الأقصر 21 41
أسوان 22 41
أبوسمبل 24 40
الوادى الجديد 26 41
شلاتين 21 34
أبو رماد 21 32
حلايب 22 30
رأس حدربة 22 30