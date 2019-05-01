أخبار مصر | "الأوقاف" تطالب الأئمة الدارسين بالأكاديمية الحضور للقاء الوزير

طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب الحضور اليوم الأربعاء، الساعة الحادية عشرة صباحًا، بديوان عام الوزارة؛ للقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وذلك بشأن الترتيبات الدعوية والاستفادة بجهودهم العلمية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك.

"الأوقاف" تعلن شروط استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار الوزارة بعدم استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح، لعدم تداخل الأصوات بين المساجد، مؤكدًا أن قرار الوزارة ليس حديثًا أو بدعه.

وأضاف طايع، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامية خلود زهران، أن الوزارة لديها غرفة عمليات طوال شهر رمضان، لاستقبال الشكاوى الخاصة بمكبرات الصوات، وسيتم اتخاذ كل التدابير تجاهها على الفور.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مكبرات الصوت لا تُستخدم سوى للأذان أو صلاة الجمعة فقط، وفي حالة وجود مصليين في صلاة التراويح خارج المسجد، فيجب استخدامها بقدر الحاجة.