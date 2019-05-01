أخبار مصر | اليوم.. فتح باب التقدم للمدارس "المصرية – اليابانية" لعام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. فتح باب التقدم للمدارس "المصرية – اليابانية" لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

وأكدت الوزارة أن التقدم سيكون إلكترونياً على صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2 إضافة إلى الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكان قد تم افتتاح 35 مدرسة في 21 محافظة خلال العام الدراسي 2018/2019، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.