أخبار مصر | اليوم.. بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ اليوم الأول من مايو، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو 2019، وذلك بدلاً من العاشر من نفس الشهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد ومن البنوك في أول يوم عمل لها يوم 2 مايو.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مايو اعتبارا من الغد الأول من مايو.

على أن تقوم اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص بمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم و أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم ٢مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين لعدد 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية تقارب 13 مليار جنيها.