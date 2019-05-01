انت الان تتابع وزير التعليم في رسالة لطلاب أولى ثانوي: وضعنا بدائل للتابلت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الإقرار المتداول بشأن امتحان مايو على التابلت لطلاب الصف الثانوي، موضحا في تصريح عبر جروب “ادعم طارق شوقي" على واتساب، اليوم الثلاثاء، أن "كل مديرية تقوم بالتأكد من صلاحية وجاهزية تابلت كل طالب بطريقتها، وذلك لمصلحة الطالب، ولكنه ليس قرار مركزي من الوزارة"، مضيفا "لا داعي لأي قلق، نحن وضعنا كافة الحلول والبدائل، وإن شاء الله نرى منظومة رائعة عمل عليها المئات من المخلصين في مصر كلها.. تفاءلوا بالخير تجدوه"، إلا أن الوزير لم يشر إلى هذه البدائل.

ودعا عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الطلاب بصفة رسمية للتأكد من ‏جاهزية جهاز التابلت الخاص بكل طالب قبل أداء الاختبار حرصا على مصلحة ‏الطلاب لتجنب أي معوقات تكنولوجية تحول دون أداء الطلاب الاختبار.‏ وأكد حجازي، خلال اجتماعه مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية وموجهي

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