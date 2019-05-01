انت الان تتابع مرتب بدل كرتونة رمضان.. شيخ الأزهر يغير سياسة الزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة من بيت الزكاة والصدقات المصري خلال شهر رمضان، لتصل إجمالي النفقات إلى 89 مليون جنيه، موجهة إلى 85 ألف مستحق، عوضاً عن توزيع الكرتونة الرمضانية، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل. وأوضح بيان لمشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالفقراء والمحتاجين، ودعم الأسر الفقيرة ماديا ومعنويا، وحرصه الدائم على سد حاجاتهم ومشاركتهم همومهم.
وفي سياق آخر، كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.وحصل الدكتور نظير عياد،على ليسانس أصول
وفي سياق آخر، كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.
وحصل الدكتور نظير عياد،على ليسانس أصول الدين عام 1995م، وعين معيدا بكلية أصول الدين بالمنصورة في عام 1996م، وحصل على الماجستير والدكتوراة في العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.
وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى تقلد درجة الأستاذية عام 2016م بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، إلى أن أصبح وكيلا لها، ولنظير مجموعة من الأبحاث المنشورة والكتب والمؤلفات العلمية في أكثر من فرع من فروع المعرفة.
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