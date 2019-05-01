انت الان تتابع مرتب بدل كرتونة رمضان.. شيخ الأزهر يغير سياسة الزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة من بيت الزكاة والصدقات المصري خلال شهر رمضان، لتصل إجمالي النفقات إلى 89 مليون جنيه، موجهة إلى 85 ألف مستحق، عوضاً عن توزيع الكرتونة الرمضانية، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل. وأوضح بيان لمشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالفقراء والمحتاجين، ودعم الأسر الفقيرة ماديا ومعنويا، وحرصه الدائم على سد حاجاتهم ومشاركتهم همومهم.

وفي سياق آخر، كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.وحصل الدكتور نظير عياد،على ليسانس أصول

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