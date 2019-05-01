شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يتفقد نادي الزياضات البحرية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأربعاء، نادي الرياضات البحرية في الغردقة، ضمن جولة للمنشآت الشبابية والرياضية. والتقي الوزير أثناء الزيارة أعضاء مجلس إدارة النادي بحضور مسؤولي مديرية الشباب والرياضة في البحر الأحمر. تشمل الجولة زيارة نادي الرياضات البحرية ومركز شباب الميناء والمدينة الشبابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب يتفقد نادي الزياضات البحرية في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.