شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 1 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليترأس وفد مصر رفيع المستوى المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية-اللبنانية التي تستضيفها بيروت غدًا ولمدة يومين.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وسيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد، ومن البنوك غدًا.

Advertisements

يفتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باب التسجيل للأفلام للمشاركة في دورته الـ41 التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة بين 20 و29 نوفمبر القادم، وذلك لمدة أربعة أشهر.

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفاليةً بمشاركة نخبة من نجوم الغناء الأوبرالي في مصر والصين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على المسرح الكبير، وتتضمن الاحتفالية الكلاسيكية مقتطفات وثنائيات من أهم الأوبرات العالمية، إلى جانب عدد من المؤلفات الموسيقية العالمية والأعمال الغنائية الصينية.

تُقام مراسم تنصيب ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو، البالغ من العمر 59 عامًا، إمبراطورًا جديدًا للبلاد.

تعقد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لقاءات مع زعماء بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إلى جانب حضور اجتماع مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا وتشاد)، في العاصمة البوركينية واجادوجو.