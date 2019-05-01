حدث ليلًا| قرار جديد بشأن حملة "100 مليون صحة".. وفتح باب التقديم للمدارس اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها، ما يلي:

بالشروط والتفاصيل.. "التعليم" تفتح باب التقديم للمدارس اليابانية (صور)

فتحت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني، باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019.

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"رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".. طارق شوقي يتحدث عن تغيير مفهوم التعلم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تساؤل أحد متابعي صفحته الشخصية على "فيسبوك"، حول جدوى ما يحاول تغييره في مجال التعليم، في ظل وجود إدارة تقليدية، وطلاب ليس لديهم شغف التعلم والبحث عن المعلومة.

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مد العمل بحملة "100 مليون صحة".. وقوافل أمام المساجد أثناء "التراويح"

قررت وزارة الصحة والسكان، مد فترة العمل بحملة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، بكامل القوى البشرية والمنشآت حتى الأحد 5 مايو المقبل.

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"الأوقاف" تؤكد عدم تداخل ورفع مكبرات أصوات المساجد في رمضان

قال جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة لا تزال تؤكد ما أكدته في الأعوام السابقة، وهو عدم تداخل الأصوات ورفع مكبرات الصوت في المساجد خلال الصلاة في شهر رمضان.

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رئيس "عمال مصر": لا توجد مطالب فئوية.. وقانون العمل الجديد سيقضي على البطالة

قال النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن شعار العمال في احتفالية عيد العمال هو "العمل ثم العمل ثم العمل"؛ حيث إنه لابد من العمل الجاد من أجل الوطن.

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تُدمر 40% من المحاصيل.. تخوفات في "الزراعة" من ظهور "الحشرة الجياشة" بمصر

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلى درجات الطوارئ والاستعداد تخوفًا من دخول "الحشرة الجياشة" أو ما يطلق عليها "دودة الحشد" إلى مصر، من الدول المجاورة.

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المستشار السابق لترامب يكشف سبب تأجيل أمريكا إدراج الإخوان منظمةً إرهابية

قال الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فكرة وضع جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب بدأت منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترامب.

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رئيس العاملين بالإنتاج الحربي: هذا ما قلته للرئيس السيسي خلال التكريم

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وجه السعيد عطية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تكريمه في احتفالية عيد العمال بالإسكندرية.

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وزير قطاع الأعمال: نعمل على وضع مسطرة واحدة للأجور والمزايا بين العاملين

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على وضع مسطرة واحدة للأجور والمزايا بين العاملين، وتكون الإثابة المقدمة لهم على قدر الأرباح.

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بعد سرقة امتحانات 11 مادة.. استبعاد مدير مدرسة ثانوية بسوهاج

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، الدكتور عمرو شلتوت، استبعاد مدير مدرسة روافع القصير الثانوية على خلفية اكتشاف سرقة أسئلة 11 مادة من امتحانات الصف الثاني الثانوي.

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الرئيس الجزائري المؤقت: لا إقصاء ولا تهميش ولا تصفية حسابات

دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، إلى خلق أجواء التفاهم وإشراك كل القوى، بحثا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب وتلبية لمطالبه المشروعة.

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مقتل شخصين وجرح 4 في إطلاق نار بجامعة "نورث كارولينا" الأمريكية

قتل شخصان وجرح 4 آخرون جراء إطلاق نار في حرم جامعة "نورث كارولينا" بمدينة تشارلوت الأمريكية.

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مادورو: القوات المسلحة الفنزويلية دحرت "مجموعة صغيرة"

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن القوات المسلحة الفنزويلية دحرت "مجموعة صغيرة" أمس الثلاثاء.

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وزير الخارجية الفنزويلية ينفي تصريحات بومبيو بشأن رحيل مادورو

نفى وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا تصريحات لنظيره الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن الرئيس نيكولاس مادورو كان يستعد للرحيل من فنزويلا وإن روسيا أقنعته بالبقاء.

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دعوة روسية تركية لوقف إطلاق النار في ليبيا

دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى فرض وقف إطلاق نار في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

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