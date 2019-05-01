الأرصاد تعلن توقعات طقس أول أسبوع من "رمضان".. واليوم 38 على القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وقال عبد العال، في تصريحات صحفية، إنه وفقًا للبيانات المناخية يتوقع أن تكون درجات الحرارة على البلاد "مُعتدلة" خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

وأوضح أن درجات الحرارة، أمس الثلاثاء، سجلت أكثر من 35 درجة على الوجه البحري والقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه طبيعة فصل الربيع الذي قد تزداد درجات الحرارة في نصفه الثاني عن فصل الصيف، ولكن الرطوبة تكون أقل.

وذكر أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر طوال الأسبوع الجاري، ويصل إلى ذروته اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، ليبدأ الانخفاض التدريجي، اعتبارًا من الجمعة المقبل، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

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كما لفت إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية أقل من الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، ويمكن الذهاب للشواطئ والمتنزهات، مع الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة فترة الظهيرة التي تبدأ من 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا.

وكان "عبدالعال"، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن شهر رمضان هذا العام يأتي في أخر فصل الربيع الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، وأن الخريف جاء مبكرًا هذا العام.

وفلكيًا، يحل شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440، الاثنين المقبل الموافق 6 مايو 2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة والإسكندرية 38 درجة، وتكون على الأقصر وأسوان والوادي الجديد 41 درجة.