"حرمان للشباب".. تحركات برلمانية عاجلة ضد ارتفاع أسعار تذاكر "أمم أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شهدت الساعات القليلة الماضية، تحركات برلمانية مكثفة وعاجلة، للضغط على اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، لتخفيض أسعار تذاكر البطولة؛ حتى يتمكن الشباب من حضور المباريات.

ووجه النواب من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، انتقادات واسعة للجنة المنظمة، واتحاد الكرة، واصفين أسعار التذاكر بالتهريج الذي سيؤدى إلى عزوف الشباب عن الذهاب للملاعب المختلفة.

المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طالب فيه باتخاذ قرار فوري بتخفيض سعر تذكرة متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية للدرجة الثالثة من 200 جنيه إلى 50 جنيهًا.

وقال "عامر"، في طلبه: "يجب اتخاذ هذا القرار من الحكومة وإعلانه لأن من يحضرون المباريات من جمهور الدرجة الثالثة غالبيتهم من الشباب الذي يحرص على تشجيع المنتخب المصري"، مؤكدا أن الأمر يتطلب التدخل العاجل والسريع من الحكومة لاتخاذ هذا القرار وإعلانه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف عامر، أنه إذا أصرت الحكومة على سعر التذكرة بمبلغ 200 جنيه فإن عدد الجماهير سيكون قليلًا؛ لأن غالبية من يحضرون لمتابعة المباريات من الشباب.

ووصف عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، قرار اتحاد الكرة بشأن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية بـ"التهريج".

ووجه النائب بيانًا عاجلًا لوزير الشباب والرياضة، بشأن معايير تحديد هذه الأسعار، قائلاً: "أسعار التذاكر بهذه الصورة المبالغ فيها لن تجعل جماهير الكرة المصرية تتابع مباريات المنتخب المصري، ما يؤثر سلبيا على أداء اللاعبين".

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وطالب من وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل لتخفيض التذاكر بصفة عامة ولجمهور الدرجة الثالثة بصفة خاصة.

واتهم عضو مجلس النواب، اتحاد كرة القدم بالمغالاة في أسعار متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، قائلا: "لا يعقل أن تكون الأسعار التي يكون المنتخب المصري طرفا فيها بهذه الصورة المبالغ فيها إلا إذا كان اتحاد الجبلاية ووزارة الشباب والرياضة يعملان ضد الشباب ومحدودي الدخل لحرمانهم من متابعة المنتخب في هذه البطولة".

فيما تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ بشأن أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

أكد "متولي"، في طلبه أن الزيادة المبالغة في أسعار التذكرة لا تتناسب مع مشجع كرة القدم، الذي يذهب إلى الملعب ليس فقط للترفيه، ولكن للوقوف بجانب منتخب بلاده في بطولة مهمة، قائلاً: "ارتفاع التذاكر سيؤدي إلى عزوف الجمهور عن الذهاب للتشجيع، وهو مظهر لا نتمناه خاصة أن البطولة مقامة على أرضنا".

من جانبها، علقت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، على أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، متسائلة: "هل المشجع المصري العادي سيستطيع دفع أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية؟".

كانت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، حددت 100 جنيه مصري كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية.

يذكر أن البطولة ستقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.