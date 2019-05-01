- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
فتحت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني، باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019.
وأوضحت الوزارة أن التقدم إلكترونيًا إلى 35 مدرسة بـ21 محافظة، على صفوف:KG1، KG2، الصف الأول الابتدائي، والصف الثاني الابتدائي، وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير.
وتفتح الوزارة باب التقدم للمدارس بفروعها الجديدة، في وقت لاحق.
وبحسب الموقع الرسمي للتقديم للمدارس المصرية اليابانية، فإن المنهج المسخدم في هذه المدارس هو المنهج المصري المطبق في نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0"، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية كأنشطة أساسية.
وبدءًا من العام الدراسي 2019/ 2020، تكون لغة التدريب بهذه المدارس هي الانجليزية، بالإضافة إلى منهج المستوى الرفيع Connect plus.
وتصل مصروفات المدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي الجديد إلى 8800 جنيهًا كمبلغ شامل، بالإضافة إلى 2000 جنيه للأنشطة، بإجمالي مبلغ 10 آلاف وثمانمائة جنيه مصري للطالب، هذا بالإضافة إلى تكلفة الزي المدرسي وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط، على أن تكون الرسوم قابلة للزيادة وفقًا للقواعد والأحكام التي تفرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي، بموجب قرار وزاري يصدر من السلطة المختصة.
ويمكن التعرف على سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية من خلال الجدول التالي:
ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم الدخول على الرابط التالي.
وانطلق العمل بالمدارس المصرية اليابانية بـ35 مدرسة، اعتبارًا من العام الدراسي السابق 2018/ 2019، واقتصر التقديم على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وكانت لغة الدراسة الأساسية هي العربية، وقررت وزارة التربية والتعليم التحول إلى الانجليزية اعتبارًا من العام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالشروط والتفاصيل.. "التعليم" تفتح باب التقديم للمدارس اليابانية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.