طارق شوقي: 3 أسباب جعلت تجربة مصر التعليمية فريدة من نوعها بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دراسة شاملة من خبراء البنك الدولي، عن استخدامات "التابلت" حول العالم، لمن يريد التعرف على تجارب الدول الأخرى.
وقال الوزير، إن التجربة المصرية فريدة من نوعها حول العالم بشهادة الدول الأخرى، مضيفًا: "مصر استثمرت في محتوى رقمي جرى إعداده لمناهجنا المصرية، ووفرت بنية تحتية رقمية في أنحاء البلاد، وأنشأت نظام الامتحانات والتصحيح الإلكتروني، وبالتالي أصبحت تتفرد بهذه المميزات عمن سبقوها في التجربة".
ولقراءة الدراسة التي نشرها الوزير.. (اضغط هنا)
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