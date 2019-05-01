"رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".. طارق شوقي يتحدث عن تغيير مفهوم التعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تساؤل أحد متابعي صفحته الشخصية على "فيسبوك"، حول جدوى ما يحاول تغييره في مجال التعليم، في ظل وجود إدارة تقليدية، وطلاب ليس لديهم شغف التعلم والبحث عن المعلومة.

ورد الوزير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قائلًا: "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".

وأضاف "شوقي": "التطوير يتطلب تغيير عميق في مفهوم التعلم، وأن نساعد أبنائنا على استعادة الشغف بالمعرفة، ولكل حلم كبير نقطة بداية، وقد عبرنا البداية، ولعلنا نتعاون لفهم التغيير المقصود، وأن نربي أبنائنا على حب العلم والمعرفة".

ونشر الوزير صورة مدون عليها: "لا تتوقف حينما تتعب، توقف حينما تنتهي".