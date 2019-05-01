شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشهد الحفل الختامي لأنشطة المدرسة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مساء الثلاثاء، الحفل الختامي للأنشطة في المدرسة المصرية اليابانية بحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التعليمية والتنفيذية والجامعية والدينية، إضافة إلى أولياء الأمور وتلاميذ المدرسة.

أكد المحافظ، في كلمته، أهمية تنظيم هذا الحفل داخل أول صرح تعليمي يشهد تطبيق النموذج الياباني والتي دخلت ضمن المنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي الحالي، ليعقبها افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية بمركز إدفو في العام الدراسي القادم لتكتمل بذلك مسيرة تطوير التعليم على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، ولتصبح قبلة ومركزاً للأحداث والمنتديات العلمية والشبابية والثقافية والفنية على مستوى قارة إفريقيا والعالم.

ولفت إلى حرصه على زيارة المدرسة قبيل بدء العام الدراسي الحالي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية بهدف العمل على إنجاح هذا النهج الجديد بإدخال نموذج التعليم الياباني لمصر والذي يقوم على تحديث الوسائل التعليمية بتطوير مناهج وأساليب التدريس بطرق تكنولوجية حديثة ومتطورة بعيداً عن الحفظ والتلقين، بجانب التركيز على الأنشطة المدرسية وتطبيق مبادئ الانضباط والتربية والسلوكيات السليمة، فضلاً عن تعزيز روح الولاء والانتماء للمدرسة والأسرة والوطن.