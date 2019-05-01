انت الان تتابع Fast Track.. خدمة جديدة من مصر للطيران للمسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مطار القاهرة الدولي - أرشيفية

تسهيلات جديدة تقدمها شركة مصر للطيران، لمتحدي الإعاقة ضمن خطتها لتطوير الخدمات لعملائها والعمل على راحتهم، من خلال تخصيص خدمة "fast track" لعملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة المسافرين على الرحلات الداخلية، وكشفت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، تفاصيل الخدمة الجديدة، موضحة أنه تم تخصيص "كاونتر" لذوي الاحتياجات الخاصة بأقصر طريق للخروج لتستقبلهم سيارة الحالات الخاصة إلى الطائرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي وسلطات تأمين المطار.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار سعي "مصر للطيران" الدائم لتقديم خدمات مميزة لعملائها وتحديدا ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تهدف عملية تخصيص مسارات خاصة بهم، إلى تيسير حركتهم، وخدمتهم بشكل أسرع، وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر لتفادي التكدس والزحام الذي قد يتعرضون له أثناء تواجدهم بالمطار.واحتفلت الشركة،