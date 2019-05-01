أخبار مصر | "الأوقاف" تعلن شروط استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تعلن شروط استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار الوزارة بعدم استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح، لعدم تداخل الأصوات بين المساجد، مؤكدًا أن قرار الوزارة ليس حديثًا أو بدعه.

وأضاف طايع، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامية خلود زهران، أن الوزارة لديها غرفة عمليات طوال شهر رمضان، لاستقبال الشكاوى الخاصة بمكبرات الصوات، وسيتم اتخاذ كل التدابير تجاهها على الفور.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مكبرات الصوت لا تُستخدم سوى للأذان أو صلاة الجمعة فقط، وفي حالة وجود مصليين في صلاة التراويح خارج المسجد، فيجب استخدامها بقدر الحاجة.