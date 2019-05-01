انت الان تتابع فنزويلا تشتعل.. حرب شوارع مسلحة وتركيا تتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مظاهرات فنزويلا - أرشيفية
ساعات قليلة مرت على إعلان خوان جوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا، انضمام الجيش إليه في محاولة جديدة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، كانت كفيلة بان تشتعل حدة الأحداث سريعا في العاصمة، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، في كاراكاس، وأطلقت قوات الأمن الموالية لمادورو قنابل الغاز لتفريق أنصار المعارضة، الذين ردوا بالقاء الحجارة والقنابل الحارقة، وذكرت "رويترز"، أن دوي إطلاق نار سمع في محيط "لا كارلوتا"، القاعدة الجوية الرئيسية في كاراكاس، وأشارت إلى أن رجالا يرتدون الزي العسكري، يرافقون جوايدو، تبادلوا إطلاق الرصاص مع عسكريين موالين للرئيس مادورو.
وطالت قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الأمن الموالية لمادورو، زعيم المعارضة نفسه مما أجبره على مغادرة المكان، الذي تحول إلى ساحة حرب حقيقية، وبعدما تجمع أنصار المعارضة في فنزويلا،، قرب القاعدة، اندلعت مواجهات بين الطرفين، أطلقت فيها قوات الأمن الموالية لمادورو وابل من قنابل الغاز.ودخلت تركيا على خط الأزمة،
وطالت قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الأمن الموالية لمادورو، زعيم المعارضة نفسه مما أجبره على مغادرة المكان، الذي تحول إلى ساحة حرب حقيقية، وبعدما تجمع أنصار المعارضة في فنزويلا،، قرب القاعدة، اندلعت مواجهات بين الطرفين، أطلقت فيها قوات الأمن الموالية لمادورو وابل من قنابل الغاز.
ودخلت تركيا على خط الأزمة، مؤكدة على لسان تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، معارضة أنقرة محاولات تغيير الحكومات الشرعية بطرق غير ديمقراطية، قائلا: "نؤيد حل المشاكل عن طريق الحوار في فنزويلا ونقف إلى جانب الشعب الفنزويلي دائما".
وكان جوايدو، الذي نصب نفسه في يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد، نشر مقطعاً مصوراً من قاعدة "لا كارلوتا" الجوية، قال فيه إن قوات الجيش انضمت إلى المعارضة في محاولة الإطاحة بنيكولاس مادورو، ودعا الفنزويليين والجيش الذى دعمه لإنهاء ما وصفه بـ“اغتصاب مادورو” للسلطةـ كما دعا أيضاً، الفنزويليين في جميع أنحاء البلاد إلى ”النزول الى الشوارع فورا“.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تشتعل.. حرب شوارع مسلحة وتركيا تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.