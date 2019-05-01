شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يقترح إلغاء إجازة عيد العمال: «الناس مريحة والله» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح الإعلامي تامر أمين على الحكومة إلغاء إجازة عيد العمال التي توافق أول مايو من كل عام، قائلًا: «عيد العمل يبقى إجازة، لا يجتمعان، اصرفوا مكافآت وحوافز أحسن».

أضاف في برنامجه على فضائية «النهار»: «مش عاوز العمال يزعلوا مني، هما جزمتهم فوق راسي لأنهم بناة مصر، وهم القاطرة التي تجر القطار ولولاهم لخربت البلاد».

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تابع: «عيد العمال هو عيد العمل، هو عيد اليد الشقيانة، لا يستقيم أن يتم التوقف فيه عن العمل ويجب أن نكرس ثقافة العمل، واليوم الذي نقدر فيه العمل والعمال مينفعش نأجزه».

واصل: «هنا طرق كثيرة للاحتفال منها تكريم العمال المتميزين، وإعطاء حوافز للعمال، أو مضاعفة أجرهم خلال هذا اليوم بصرف يوم إضافي، في 500 طريقة غير إننا نأجز».

مضى قائلًا: «إحنا أي حاجة بناخدها إجازة زي 25 يناير و30 يونيو، وكأن في فائض إنتاج، رغم إن الناس مريحة والله، محدش عاوز إجازات زيادة، أتمنى إلغاء إجازة عيد العمال».