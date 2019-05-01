شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة ليسود، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على الوجه البحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 22 38، شبين الكوم 21 38، طنطا 20 37، دمنهور 20 36، الإسكندرية 18 30، بلطيم 18 31، مطروح 17 26، السلوم 16 24».