اليوم.. وزير الأوقاف يبحث مع أئمة الأكاديمية الوطنية الاستعداد لـ"رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم الأربعاء، الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الوزارة بباب اللوق. ويبحث َوزير الأوقاف، مع الأئمة الترتيبات الدعوية والاستفادة بالجهود العلمية والدعوة للأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال شهر رمضان المبارك.

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