مد العمل بحملة "100 مليون صحة".. وقوافل أمام المساجد أثناء "التراويح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة ومحمد سامي:

قررت وزارة الصحة والسكان، مد فترة العمل بحملة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، بكامل القوى البشرية والمنشآت حتى الأحد 5 مايو المقبل.

وقالت مصادر لمصراوي، إنه من المقرر أن يستمر العمل بداية من شهر رمضان المقبل بالنقاط الثابتة بمواعيد العمل الرسمية (فترة صباحية فقط)، ويُستثنى من ذلك محافظة المنيا، حيث يتم العمل بكامل القوى البشرية وجميع المنشآت خلال شهر رمضان.

وأضافت المصادر أن هذه النقاط ستقدم خدمات المسح للمصريين حتى نهاية ديسمبر 2019، ولغير المصريين حتى نهاية أغسطس 2019.

وأرسل الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والمدير التنفيذي للحملة، خطابًا إلى وكلاء وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، لتوفير قوافل مسح بجوار الكنائس مواكبة الاحتفالات الدينية هذا الأسبوع، مع توفير قوافل مسح بجوار المساجد الكبرى طوال شهر رمضان أثناء صلاة القيام.

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بحسب الخطاب، سيتم احتساب ضعف المكافأة لتلك الفرق (120 جنيهًا خالصة الضرائب والخصومات).

كانت وزارة الصحة أعلنت مسح أكثر من 53 مليون مواطن مصري وعلاج من ثبتت إصابته بفيروس "سي" أو الضغط أو السكر، بالمجان.

وقالت الدكتورة ريهام غلاب، مديرة حملة الأمراض غير السارية بحملة 100 مليون صحة، إن قرار مد الحملة بكامل طاقتها حتى يوم 5 مايو المقبل، يأتي لفحص جميع المواطنين الذين لم يتقدموا للفحص خلال الفترة الماضية، واستغلالًا لفترة الإجازات الحالية.

وأضافت "غلاب"، أنه خلال الأيام الماضية تم تغطية احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد بقوافل أمام الكنائس وفي التجمعات، كما سيتم تغطية صلاة التراويح خلال شهر رمضان بالمساجد الكبرى في المحافظات، والتي تشهد إقبالًا من المواطنين، مع استمرار الحملة حتى ديسمبر 2019 بـ 305 نقاط مسح ثابتة.