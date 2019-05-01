رئيس السكة الحديد يتفقد "خط الصحراء" من الحمام وحتى العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، مستقلًا الموتور الخاص بالمرور، مواقع العمل وتحسين المحطات وصيانة السكك وأعمال الحماية المدنية وغلق المعابر غير القانونية بخط الصحراء من محطة الحمام وحتى العلمين في نطاق منطقة غرب الدلتا، تفقد فيها عدد من المحطات والمزلقانات والبلوكات بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة السكك وتحسين المحطات.

وشدد رئيس الهيئة، خلال الجولة على تكثيف أعمال صيانة السكة بمنطقة المياه الجوفية من كم 68.00 وحتى كم 69.500 لزيادة عوامل تأمين مسير القطارات ومتابعة إنشاء جسر السكة الجاري حاليًا لحماية السكة من المياه الجوفية وتم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة دفع العمل بالموقع والنهو في المواعيد المحددة.

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وأثناء تفقده محطة الرويسات، التقى رئيس الهيئة ببعض الأهالي واستمع إلى مطالبهم بعمل مظلة للركاب وزيادة عدد القطارات كما تم التأكيد على مدير المنطقة بمراجعة كافة المعابر الموجودة على طول الخط وغلقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشرطة والمحافظه.

كما أكد رئيس الهيئة على مدير المنطقة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال تحسين محطة العلمين ومحطة الحمام بضرورة ضبط مدخل المحطة من الجهة البحرية ومراجعه المباني القديمة الموجودة حول المحطة مع الاهتمام بصيانة السكك وعمل برنامج محدد لأعمال الصيانة ومتابعتها لرفع كفاءة السكك .

كما شدد رئيس الهيئة على نظار المحطات بمراجعة أعمال النظافة ومنظومة السلامة بالمحطات وكذلك العاملين بالوظائف الحرجة والبلوكات بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والأحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.