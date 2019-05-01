ارتفاع جديد.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا آخر فى درجات الحرارة، ليسود غدًا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 38

طنطا 20 37

دمنهور 20 36

الإسكندرية 18 30

بلطيم 18 31

مطروح 17 26

السلوم 16 24

سيوة 20 36

بورسعيد 20 27

دمياط 20 28

الزقازيق 22 39

الاسماعيلية 18 39

السويس 20 37

العريش 19 31

رفح 19 32

رأس سدر 21 37

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نخل 14 36

نويبع 24 36

طابا 20 35

كاترين 14 31

الطور 21 36

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 38

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 39

بنى سويف 20 39

المنيا 19 40

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 21 41

أسوان 22 41

أبوسمبل 24 40

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 21 34

ابو رماد 21 32

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30 ​