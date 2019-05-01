إلغاء العظة الأسبوعية للبابا تواضروس غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لن يلقي عظته الأسبوعية المقررة، غدًا الأربعاء.
كان البابا تواضروس قد ترأس صلوات عيد القيامة المجيد مساء السبت الماضي بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما استقبل المهنئين من كبار المسئولين ورجال الدولة وأبناء الشعب القبطي صباح أمس الأول الأحد، ليعود ويستقبل الأحبار الأجلاء من الأباء المطارنة والأساقفة بدير الأنبا بيشوى صباح أمس الاثنين "شم النسيم".
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