الصحة تنظم ندوة لتعريف "الصم وضعاف السمع" بخدمات "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية بعنوان "مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على ڤيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية للصم وضعاف السمع" تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبمشاركة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة والمدير التنفيذي لمبادرة "100 مليون صحة".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص الخط ( 01001452722 ) حرصا من الوزارة على تلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 مليون صحة" من قبل ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم، وذلك عن طريق الـ"ڤيديو كول".

من جانبه، قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية - خلال فعاليات الندوة - إن هدف مبادرة "100 مليون صحة" هو 100 مليون مصري أصحاء، مؤكدًا مسح أكثر من 52 مليون مواطن مصري وعلاج من ثبتت إصابته بفيروس "سي" أو الضغط أو السكر، حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان، مشيراً إلى أهمية التوعية بأسباب انتقال فيروس سي، موجها الشكر للاتحاد النوعي لجمعيات الصم على مجهوداته.

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بدوره، قال الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض غير المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مبادرة "100 مليون صحة" أتاحت الفرصة لمتحدي إعاقة السمع لإجراء التحليل والعلاج، موضحاً وجود أماكن خاصة لعمل المسح الطبي لهم، موجهاً الشكر لوزارة الصحة واللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية على هذا الاهتمام بالفئات من ضعاف السمع والكلام، ومؤكداً أن ڤيروس سي في طريقه للاختفاء من مصر.

من جهتها، وجهت صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم قائلةً "تم فتح الباب لنا لأول مرة".

تجدر الإشارة إلى أن نقطة مسح طبية من حملة "100 مليون صحة" تواجدت داخل الندوة لمسح الصم وضعاف السمع المتواجدين بالندوة ممن لم يتم مسحهم حتى الآن.