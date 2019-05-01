قبل رمضان.. تفاصيل "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المستهلكين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن جهاز حماية المستهلك، إطلاق نسخة جديدة من المبادرات الخاصة بحل شكاوى المستهلكين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، بعد غد الخميس، من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل.

وأكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم استدعاء كافة الشركات والأطراف المعنية بالمنظومة الاستهلاكية لمقر الجهاز داخل معسكر العمل للعاملين بالجهاز لحل شكاوى المواطنين، والتفاعل معها بسهولة ويسر وبالصورة الإيجابية التي تلبي طموحات المواطنين.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام باحتياجات المواطنين، وأهمية التفاعل مع شكواهم وضبط الأسواق وتخفيض زمن الاستجابة في التعامل مع شكاوى المواطنين .

وأوضح عبد المعطي أن سيارات الضبطية القضائية التي استحدثها الجهاز تقوم بممارسة دورها في مراقبة الأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ لضبط أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن الجهاز مستعد لتلقي جميع الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية، باعتبارها وسائل فاعلة تنقل نبض الشارع ومشكلاته.

وأهاب عبد المعطى بالمواطنين ممن لديهم أي شكاوى أن يتواصلوا عبر آليات التواصل المختلفة سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك وعلى رقم تطبيق "واتس آب" 01281661880 ( خدمة المواطن رقيب ) متضمنا شكواه والمستندات المؤيدة لها، حيث سيعمل فريق العمل على حلها.