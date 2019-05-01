إحباط محاولة تهريب 70 ألف دولار بميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط أحد الركاب - مقيم بمحافظة المنيا - وبحوزته مبلغ 70 ألف دولار أمريكي.

جاء ذلك أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة لإحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، حيث تلاحظ للخدمة الأمنية المعنية على جهاز كشف الحقائب خلال مرور حقائب الراكب المذكور، وجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائبه، وبتفتيشها عُثر بداخلها على المبلغ المالي المذكور بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط؛ بهدف شراء بضائع من الخارج، والاستفادة من فارق السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.