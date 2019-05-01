أخبار مصر | "وانت في مكانك" تعرف على التماثيل المجيبة "الأوشابتي" بمتحف سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وانت في مكانك" تعرف على التماثيل المجيبة "الأوشابتي" بمتحف سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مجموعة متميزة من التناثيل موجودة في متحف سوهاج القومي، وعلى اللوحة التعريفية بجانبها نجد أنها هذه النوعية من التماثيل التي تسمي المجيبة "الأوشابتي"،ظهرت خلال عصر الدولة الوسطي"2030-1802 ق.م"وذلك للقيام بالأعمال المختلفة نيابة عن المتوفي في العالم الآخر.

وكانت التماثيل المجيبة تأخذ شكل المومياء وتصنع من مواد مختلفة كالأحجار والقاشاني والبرونز والخشب والطين،وعثر علي القليل منها خاليا من النقوش إلا أنه عادة ما كان يدون عليها جزء من الفصل السادس من كتاب الموتى وهو عبارة عن مناجاة المتوفي للأوشابتي، بحيث يكلفه بآداء المهام الموكلة إليه مثل زراعة الحقل وري الأرض.

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وفي البداية كانت المقبرة تزود بواحدة من هذه التماثيل وأخذت أعدادها في التزايد حتي بلغت عددها في الدولة الحديثة "1550-1070 ق.م" 315 تمثالًا بالمقبرة الواحدة بعدد أيام السنة، ويضاف إليها 36 تمثالًا آخر وهم للمشرفين والقيادات.

قامت الحضارة المصرية القديمة علي عقائد دينية ترتكز علي مفهوم البعث والخلود، حيث اعتقد المصري القديم بأن الحياة الدنيا ما هي إلا تمهيد لحياة أطول وأسعد في عالم الآخرة.

فكانت المعتقدات الدينية هي الباعث الأساسي لاتجاهاته الفكرية والثقافية وفي علومه وآدابه وسائر فنونه كما كان لها عظيم الأثر في أخلاقيات المجتمع، ويشهد الإرث المعماري والفني للمصريين القدماء من معابد وأثاث جنائزي وتماثيل وغيرها على الأهمية الكبري التي أولوها للحياة الأخري واستعدادهم لها.