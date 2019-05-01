انت الان تتابع السيسي: «لما أشوف حد وزنه زايد باعرف إنه مابيشتغلش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زيادة الوزن مجددا، وذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية، وقال الرئيس: "لما باشوف أي حد شغال في حاجة ببص لشكله أول ما بلاقي وزنه زيادة بقول ده مابيشتغلش". وأضاف: "اللي بيشتغل مافيش مجال... بالمناسبة قمة الصحة إننا نخلي بالنا من نفسنا"، متابعا وسط صيحات الحضور: "أنا بضحك معاكم يعني.. ربنا يكرمكم".
وأضاف الرئيس في كلمته: "نهضة الدول تبنيها شعوبها من خلال العمل الدؤوب، ولا بد من العمل بجد وإتقان لتحقيق حضارة حقيقية، وثمار الإصلاح الاقتصادي لم تأت بعد وهي أضعاف ما تم تحقيقه حاليا، وتحمل مصاعب الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية جاء بجهد الشعب ووعيه،
وأضاف الرئيس في كلمته: "نهضة الدول تبنيها شعوبها من خلال العمل الدؤوب، ولا بد من العمل بجد وإتقان لتحقيق حضارة حقيقية، وثمار الإصلاح الاقتصادي لم تأت بعد وهي أضعاف ما تم تحقيقه حاليا، وتحمل مصاعب الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية جاء بجهد الشعب ووعيه، ويجب الاستمرار في العمل بعيدا عن أعمال التخريب والقتل، والقطاع العام هو أول من قاد مسيرة العمل في مصر، وتكلفة تطوير قطاع غزل المحلة تبلغ 20 مليار جنيه". (التفاصيل)
وعلق الرئيس على استفتاء تعديل الدستور، قائلا: "هقولكم كلمة هتكون معبرة: «إنتم جبرتم خاطري» صحيح.. مهما عملنا ومهما الإعلام عمل اللي انتوا عملتوه كان الرد.. إنتم جبرتم خاطري وخاطر مصر". (التفاصيل)
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