شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قرداحي يقدم برنامجًا في رمضان 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد النجاح الذي حققه برنامجه الأخير «الأبواب المغلقة»، يطل الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي على الجمهور المصري والعربي، من خلال برنامج «اسم من مصر»، الذي لم يعلن عن تفاصيله بعد.
البرنامج الجديد سيعرض عبر شاشات dmc وcbc وON، بدءًا من أول أيام شهر رمضان المقبل.
وصنع الإعلامي جورج قرداحي جماهيرية عربية واسعة ببرنامجه الأشهر «من سيربح المليون»، وقدَّم بعده عدة برامج أخرى، أبرزها «المسامح كريم» و«الأبواب المغلقة».
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