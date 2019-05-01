شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يكلف نظير عياد بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.

حصل «النظير» على ليسانس أصول الدين عام 1995م، وعين معيدا بكلية أصول الدين بالمنصورة في عام 1996م، وحصل على الماجستير والدكتوراه في العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وتدرج في المناصب الأكاديمية حتى تقلد درجة الأستاذية عام 2016م بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، إلى أن أصبح وكيلا لها.

وللدكتور نظير مجموعة من الأبحاث المنشورة والكتب والمؤلفات العلمية في أكثر من فرع من فروع المعرفة.