انت الان تتابع السيسي عن «الاستفتاء»: «إنتوا جبرتم بخاطري» (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال الرئيس: "شعب مصر العظيم إننا نجد أنفسنا اليوم أقوى عزما وأشد تصميما على المضي معا نحو المستقبل بخطوات واثقة مستقرة في ظل مؤسسات وطنية راسخة.. فلقد صنعتم منذ أيام ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز ولقد أبهرتم العالم كعادتكم بخروجكم بالملايين من كل الفئات لممارسة حقكم الدستوري بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".
وأضاف السيسي: "هقولكم كلمة هتكون معبرة: «إنتم جبرتم خاطري» صحيح.. مهما عملنا ومهما الإعلام عمل اللي انتوا عملتوه كان الرد.. إنتم جبرتم خاطري وخاطر مصر". وتابع: "والله العظيم أي نجاح تحقق بإيديكم أنتم.. الإرادة السياسية موجودة عبر العصور.. المصريين وعيهم كان حاضر ومستعدين للتحمل وتحملوا وأنا
وأضاف السيسي: "هقولكم كلمة هتكون معبرة: «إنتم جبرتم خاطري» صحيح.. مهما عملنا ومهما الإعلام عمل اللي انتوا عملتوه كان الرد.. إنتم جبرتم خاطري وخاطر مصر".
وتابع: "والله العظيم أي نجاح تحقق بإيديكم أنتم.. الإرادة السياسية موجودة عبر العصور.. المصريين وعيهم كان حاضر ومستعدين للتحمل وتحملوا وأنا بقر الواقع ده وبقوله للتاريخ".
وأكد السيسي، في كلمته، خلال الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية، أن نجاح تطوير مصانع قطاع الأعمال سيؤدي إلى نجاح مصر واقتصادها، متوجها بتحية شكر وتقدير لجهود عمال مصر في بناء الدولة ونهضتها. (التفاصيل)
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