شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة.. تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجرافين سلط من خلالهما الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

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وجاء فيهما أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمبانى القائمة في تاريخ العمل بالقانون، وأسفرت نتائج أعمال اللجنة عن توفيق أوضاع 512 كنيسة، و352 مبنى، بالإضافة إلى 30 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، ليبلغ إجمالى ما تم توفيق أوضاعه حتى الآن 894‏ كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية.

واستعرض الإنفوجراف ‏التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التي تم توفيق أوضاعها، وشملت 127 كنيسة ومبنى بالمنيا، و109 بالجيزة، و81 بالإسكندرية، و66 بسوهاج، ومثلها في البحيرة، و61 بالشرقية، و54 في أسيوط، و39 بالقاهرة، وفى محافظة الغربية 29 كنيسة ومبنى، و26 بأسوان، ومثلها في الدقهلية، و22 بالأقصر، و18 ببنى سويف، و12 في قنا، و11 بالبحر الأحمر، و10 بالسويس، و8 بالمنوفية، و7 بمطروح، وفى الإسماعيلية 6 كنائس، و5 بكفر الشيخ، وكنيستين في كل من الفيوم والوادى الجديد. وكشف الإنفوجراف عن الموقف التنفيذى للكنائس بمدن الجيل الرابع، والتى شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، و‏6 كنائس بحدائق أكتوبر، فضلاً عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بمدن «المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، شرق ‏بورسعيد، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط»، وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» في المنيا.

وأوضح أنه في 2014 صدرت قرارات تخصيص بناء 7 كنائس، وفى 2015 بناء 5 كنائس في «طيبة الجديدة- العاشر من رمضان- الشروق- العبور- 6 أكتوبر»، وصدرت في 2016، قرارات تخصيص بناء 9 كنائس، وفى 2018 صدرت قرارات تخصيص بناء 10 كنائس، وفى 2019 قرارات بناء 4 كنائس.‏