شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. الحكومة تودع تعاملات «الكاش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الحكومة، الأربعاء، تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى التي تُلزم جميع الجهات والمواطنين بسداد أي مبالغ تتجاوز قيمتها 500 جنيه إلكترونيًا، لتودع بذلك التعاملات المالية النقدية «الكاش».

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وقالت وزارة المالية، إنها انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة لبدء سداد المواطنين المستحقات المالية الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، بدءًا من أول مايو الجارى، موضحة، في بيان، الثلاثاء، أنه يمكن سداد المبالغ التي تقل قيمتها عن 500 جنيه بالوسائل التقليدية، ويتم سداد رسوم إضافية تمثل مصروفات إدارية لمَن أراد سداد قيمة أكبر من المبلغ خارج المنظومة الإلكترونية بنسبة 10%، مؤكدة أن المبالغ التي تزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى تنفيذًا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية، فسيتم استخدام كروت الرواتب، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو الائتمان، أو من خلال الدفع عبر الإنترنت، موضحة أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة، والتى تُمكِّن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

على صعيد متصل، بدأت البنوك العاملة بالسوق المحلية استعداداتها لاستقبال المنظومة الجديدة.