شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يحذر: إجراءات صارمة ضد أي شركة إنتاج أو ممثل يخالف القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رسالة إلى جميع المشاركين في مسلسلات شهر رمضان المقبل قائلا فيها، إنه «لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شركة إنتاج، أو ضد أي ممثل أو أي شخص خالف قانون النقابة».

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في بيان، الثلاثاء، أنه ذهب إلى جميع شركات الإنتاج ومعه مجلس النقابة، وجلس معهم للحديث عن الأزمات والمخالفات التي يقوم بها البعض، وتابع: «لذلك أردت أن أوجه رسالة أحذر فيها أن من لم يحترم قانون النقابة ويتطاول على هيبتها سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده».