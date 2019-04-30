شكرا لقرائتكم خبر عن جبالي المراغي: «العمال كانوا بيرقصوا بعد كلمة السيسي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، الثلاثاء، تاج على رؤوس العمال كافة.

وأضاف «المراغي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «العمال قالولي إنهم كانوا بيرقصوا في الشوارع والمنازل، بعد استماعهم لكلمة الرئيس، لأنهم شعروا أن الرئيس حاسس بيهم».

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وذكر أن العمال يرفعون دائمًا شعار العمل الأول، مضيفًا: «هناك التزام صارم من قبل العاملين، وهو ما يؤكده عدم وجود أي مطالب فئوية من قبلهم، أو تنظيم شعارات»، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور يعد انتصاراً للعمال.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أن «إعادة هيكلة المصانع ستؤدي إلى انتهاء البطالة بمصر»، مؤكدا أن هناك تدريبا وتثقيفا حقيقيا للعمال للارتقاء بمنظومة العمل.