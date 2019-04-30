شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تخرج عن صمتها: نحذر أمريكا من تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تركيا عن وجهها الحقيقي في دعم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد تحذيرها للإدارة الأمريكية من تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابي.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تعمل لإدراج «الإخوان المسلمين» على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقالت: «لقد تشاور الرئيس ترامب مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه».

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وحذر حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم، من اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارا بتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» «تنظيما إرهابيا».

وقال الناطق باسم الحزب، عمر تشيلك، بحسب وكالة الأناضول التركية، إن «القرار الأمريكي المحتمل بشأن تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط».

وأضاف تشيلك، أن «القرار ستكون له نتائج تعزز معاداة الإسلام في الغرب وتقوي موقف اليمين المتطرف في بقية المناطق أيضا».

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن إدارة البيت الأبيض تضغط من أجل تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية أجنبية.